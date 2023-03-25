«Милан» может купить нападающего «Атлетико» Альваро Морату ближайшим летом

«Милан» изучает возможность покупки нападающего «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мораты в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство миланского клуба видит в 30-летнем испанце стабильного нападающего высокого уровня. Мората может быть полезен главному тренеру Стефано Пиоли и при игре с одним нападающим, и с парой форвардов. Благодаря выступлениям за «Ювентус» форвард знаком с чемпионатом Италии и обладает большим опытом выступлений в Лиге чемпионов.
Учитывая, что действующий контракт Мораты с «Атлетико» истекает в 2024 году, в «Милане» рассчитывают, что мадридский клуб запросит за игрока не более € 20 млн.
Осуществление трансфера также будет зависеть от попадания «Милана» в Лигу чемпионов на следующий сезон и от того, останется ли в команде Рафаэл Леау.
В текущем сезоне Ла Лиги Мората провёл 26 матчей в составе «Атлетико», забил десять голов и отдал две голевых передачи.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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