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«Милан» может купить нападающего «Атлетико» Альваро Морату ближайшим летом

«Милан» может купить нападающего «Атлетико» Альваро Морату ближайшим летом
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«Милан» изучает возможность покупки нападающего «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мораты в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство миланского клуба видит в 30-летнем испанце стабильного нападающего высокого уровня. Мората может быть полезен главному тренеру Стефано Пиоли и при игре с одним нападающим, и с парой форвардов. Благодаря выступлениям за «Ювентус» форвард знаком с чемпионатом Италии и обладает большим опытом выступлений в Лиге чемпионов.

Учитывая, что действующий контракт Мораты с «Атлетико» истекает в 2024 году, в «Милане» рассчитывают, что мадридский клуб запросит за игрока не более € 20 млн.

Осуществление трансфера также будет зависеть от попадания «Милана» в Лигу чемпионов на следующий сезон и от того, останется ли в команде Рафаэл Леау.

В текущем сезоне Ла Лиги Мората провёл 26 матчей в составе «Атлетико», забил десять голов и отдал две голевых передачи.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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