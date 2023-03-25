И. о. председателя СД «Торпедо»: ничего не знаю о назначении Клотета главным тренером

Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский отреагировал на информацию о возможном назначении испанского специалиста Пепа Клотета на должность главного тренера автозаводцев.
«Ничего не знаю о назначении Пепа Клотета главным тренером «Торпедо». Ничего комментировать не буду», — сказал Ходоровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее появилась информация, что «Торпедо» близко к назначению испанского тренера Пепа Клотета. Его последним местом работы была итальянская «Брешиа». Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев покинул клуб 22 марта.
«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков после 20 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 48 очков.
- 25 марта 2023
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