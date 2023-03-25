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Источник: Геркус провёл переговоры с «Локомотивом» о возможном возращении в клуб

Источник: Геркус провёл переговоры с «Локомотивом» о возможном возращении в клуб
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Бывший президент московского «Торпедо» Илья Геркус провёл встречу с руководством «Локомотива» и Юрием Нагорных. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, мужчины обсуждали возможное назначение Геркуса на пост генерального директора «Локомотива», так как Владимир Леонченко, занимающий этот пост сейчас, должен в ближайшее время покинуть клуб.

Вероятность назначения Геркуса на пост генерального директора «Локомотива» является небольшой, так как больше шансов на то, что вакантную должность займёт человек, представляющий титульного спонсора железнодорожников.

Геркус ранее уже работал президентом «Локомотива» с 2016 по 2018 год. Аналогичный пост в «Торпедо» функционер оставил в феврале этого года.

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