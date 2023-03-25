Канчельскис: почему я должен радоваться за Тедеско? Будь он россиянином, то порадовался бы
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал дебют экс-наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско в качестве главного тренера сборной Бельгии. В матче 1-го тура квалификации к Евро-2024 национальная команда Бельгии под руководством Тедеско разгромила сборную Швеции со счётом 3:0. Хет-трик оформил Ромелу Лукаку.
«Одну игру сыграл и выиграл — молодец. У сборной Бельгии такой состав, что нужно просто всё грамотно выстроить и не мешать игрокам. Как раз как это делал предыдущий тренер.
Почему я должен радоваться за Тедеско? Будь он россиянином, то порадовался бы. А здесь просто молодец», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
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