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Масалитин: сборной России надо приходить к основному составу — для этого и нужны матчи

Масалитин: сборной России надо приходить к основному составу — для этого и нужны матчи
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Бывший футболист Валерий Масалитин выразил мнение, что сборная России должна наигрывать основной состав, несмотря на отстранение от международных соревнований.

«Не стоит забывать про сборную, пока нет определённости. Всё равно футболисты представляют сборную, выходят не просто номер отбывать, а показать свои лучшие качества. Товарищеские игры или нет — всё равно футболист должен хотеть выиграть. Смысл выходить и проигрывать? Тем более игроки представляют страну.

Нужно приходить к основному составу, наигрывать что-то — для этого и нужны эти матчи. Если ты считаешь себя сильным, надо выходить и разрывать всех соперников», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, что 23 марта сборная России в Тегеране сыграла вничью с командой Ирана (1:1) в товарищеском матче.

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