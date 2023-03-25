Смородская: Геркус вряд ли поможет «Локо» в текущей ситуации. Знаний у него не добавилось

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении Ильи Геркуса в московский клуб.

«Я не хочу снова видеть Геркуса в «Локомотиве» — на это есть определённые основания. Мне кажется, он вряд ли снова станет генеральным директором клуба. Да и вряд ли поможет «Локо» в текущей ситуации. Геркус выиграл чемпионат России и безосновательно стал очень уверенным в себе. Но знаний, в отличие от титула, у него не добавилось», — сказала Смородская в беседе корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Ранее появилась информация, что Илья Геркус провёл встречу с руководством «Локомотива» и Юрием Нагорных. Последним местом работы Геркуса было московское «Торпедо». Он покинул должность президента клуба 1 марта 2023 года.