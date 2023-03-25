«Рубин» и «Алания» поделили очки в матче Первой лиги

Завершился матч 24-го тура российской Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Встреча закончилась вничью — 0:0.
Команды не смогли открыть счёт в матче. На 85-й минуте удар нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича со штрафного на себя приняла перекладина.
«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Алания» находится на четвёртой строчке, заработав 41 очко. Турнирную таблицу возглавляет калининградская «Балтика» — 48 очков. В следующем туре «Рубин» встретится с «Велесом», а «Алания» с КАМАЗом. Оба матча запланированы на 2 апреля.
- 25 марта 2023
-
16:00
-
15:59
-
15:53
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:32
-
15:20
-
15:15
-
15:08
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:55
-
14:55
-
14:50
-
14:36
-
14:35
-
14:30
-
14:29
-
14:23
-
14:08
-
14:02
-
14:00
-
13:39
-
13:39
-
13:34
-
13:34
-
13:25
-
13:20
-
13:19
-
13:13
-
13:13
-
13:03
-
13:00