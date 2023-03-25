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«Рубин» и «Алания» поделили очки в матче Первой лиги

Завершился матч 24-го тура российской Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Встреча закончилась вничью — 0:0.

Команды не смогли открыть счёт в матче. На 85-й минуте удар нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича со штрафного на себя приняла перекладина.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Алания» находится на четвёртой строчке, заработав 41 очко. Турнирную таблицу возглавляет калининградская «Балтика» — 48 очков. В следующем туре «Рубин» встретится с «Велесом», а «Алания» с КАМАЗом. Оба матча запланированы на 2 апреля.