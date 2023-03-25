«Барселона» может побить 53-летний рекорд топ-5 лиг Европы по пропущенным мячам

«Барселона» близка к установлению исторического достижения по количеству пропущенных голов в среднем за игру в топ-5 чемпионатах Европы.

В 26 матчах текущего сезона чемпионата Испании каталонский клуб пропустил лишь девять мячей. Таким образом пропуская 0,346 гола в среднем за игру. Такой показатель ставит «Барселону» на первое место в списке наименее пропускающих клубов топ-5 лиг Европы в текущем сезоне, сообщает 90min.

Если подопечные Хави продолжат в том же духе, то побьют рекорд, установленный итальянским клубом «Кальяри» в сезоне-1969/1970. В том сезоне команда имела 11 пропущенных мячей после 30 туров чемпионата, пропуская 0,367 гола в среднем за игру.

Если в оставшихся 12 турах «Барселона» пропустит не более четырёх голов, то она станет новым обладателем рекорда.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.