Томас Тухель прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал своё назначение на пост наставника рекордмайстера. Специалист заявил, что предоставленная возможность является честью для него.

«Подписание контракта с «Баварией» — большая честь для меня. Я выражаю особую благодарность за оказанное доверие Оливеру Кану, Хасану Салихамиджичу, Герберту Хайнеру и Ули Хёнессу. Даже если вы долгое время работаете за границей, вы всё равно осознаёте значение «Баварии».

ДНК клуба обязывает. Когда речь идёт о «Баварии», речь всегда идёт о победе и о том, как она достигается.Эта команда одна из самых талантливых и лучших в Европе. Я с нетерпением жду возможности поработать с этим составом», — приводит слова Тухель пресс-служба «Баварии».

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