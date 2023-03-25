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Томас Тухель прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Баварии»

Томас Тухель прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Баварии»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал своё назначение на пост наставника рекордмайстера. Специалист заявил, что предоставленная возможность является честью для него.

«Подписание контракта с «Баварией» — большая честь для меня. Я выражаю особую благодарность за оказанное доверие Оливеру Кану, Хасану Салихамиджичу, Герберту Хайнеру и Ули Хёнессу. Даже если вы долгое время работаете за границей, вы всё равно осознаёте значение «Баварии».

ДНК клуба обязывает. Когда речь идёт о «Баварии», речь всегда идёт о победе и о том, как она достигается.Эта команда одна из самых талантливых и лучших в Европе. Я с нетерпением жду возможности поработать с этим составом», — приводит слова Тухель пресс-служба «Баварии».

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