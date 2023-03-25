ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с 2DROTS

В товарищеском матче встретятся ЦСКА и медийная команда 2DROTS. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовый состав ЦСКА: Тороп, Мойзес, Агапов, Гаич, Щенников, Мухин, Зделар, Ермаков, Кучаев, Чалов, Заболотный.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 20 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 48 очков.
2DROTS в текущем сезоне принимал участие в розыгрыше Фонбет Кубка России. Команда покинула турнир на стадии 1/128 финала Пути регионов. 2DROTS проиграл ивановскому «Текстильщику» в серии пенальти — 3:5. Основное время матча завершилось вничью — 1:1.
Ранее «Крылья Советов» обыграли сборную Winline Медиалиги — 4:0, а «Оренбург» разгромил Broke Boys со счётом 9:0.
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