Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с 2DROTS

ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с 2DROTS
Аудио-версия:
Комментарии

В товарищеском матче встретятся ЦСКА и медийная команда 2DROTS. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
25 марта 2023, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
2DROTS
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав ЦСКА: Тороп, Мойзес, Агапов, Гаич, Щенников, Мухин, Зделар, Ермаков, Кучаев, Чалов, Заболотный.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 20 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 48 очков.

2DROTS в текущем сезоне принимал участие в розыгрыше Фонбет Кубка России. Команда покинула турнир на стадии 1/128 финала Пути регионов. 2DROTS проиграл ивановскому «Текстильщику» в серии пенальти — 3:5. Основное время матча завершилось вничью — 1:1.

Ранее «Крылья Советов» обыграли сборную Winline Медиалиги — 4:0, а «Оренбург» разгромил Broke Boys со счётом 9:0.

Материалы по теме
Клуб РПЛ провёл матч по необычным правилам. «Крылья» разгромили сборную Медиалиги
Клуб РПЛ провёл матч по необычным правилам. «Крылья» разгромили сборную Медиалиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023