Тухель поделился ожиданиями от матча «Баварии» с «Боруссией». Это будет его первая игра

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от своего первого матча на посту наставника мюнхенцев, заявив, что предстоящая встреча с дортмундской «Боруссией» в Бундеслиге — главная игра в немецком футболе.

«Не может быть более важной задачи моего пребывания здесь, чем победа в матче с «Боруссией». Это главная игра в немецком футболе. Интерес к предстоящей игре подогревает и текущее положение команд в турнирной таблице. Дортмундская «Боруссия» находится в фантастической форме. Но это не помешает нам принять вызов с предвкушением», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Баварии».

О назначении Тухеля на пост главного тренера «Баварии» было объявлено вчера, 24 марта. Матч с «Боруссией» состоится 1 апреля в Мюнхене.

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