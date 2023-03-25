Кан — о Тухеле: непросто вывести такую команду, как «ПСЖ», в финал ЛЧ. Это впечатляет

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера команды, отметив, что достижения немецкого специалиста во главе французского «ПСЖ» и лондонского «Челси» впечатляют.

«Его качества впечатляют, об этом говорит его карьера. Непросто вывести в финал Лиги чемпионов такую команду, как «ПСЖ». Также он очень успешно работал во время своего пребывания в «Челси». Его резюме очень впечатляет. Кроме того, за свою карьеру он прошёл через большое личностное развитие. Подводя итог, мы рады, что Томас Тухель стал нашим новым главным тренером», — приводит слова Кана пресс-служба «Баварии».

Тухель выводил «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов в 2020 году, а годом позднее вместе с «Челси» выиграл этот турнир.

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