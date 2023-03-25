«Команда не хочет играть». Червиченко — о сборной России в матче с Ираном

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Ираном. Встреча завершилась вничью — 1:1.
«Команда не хочет играть. Кто-то делает это как одолжение, кто-то для галочки. Матч товарищеский, и никто его иначе не рассматривал. Поэтому зачем их проводить? Кроме как чтобы напоминать о себе, больше не вижу никаких резонов.
Пять голов должны были влететь в наши ворота за последние пять минут матча. У нас и так игроки обороны не очень, а когда ещё и не довлеет результат — не хотят двигаться. На уровне сборной всё печальненько. Жалко Валерия Карпина, потому что он относится ко всему серьёзно, в отличие от игроков. Он-то понимает, почему так происходит, но сделать вряд ли что-то может. Если раньше игрокам можно было «чесать по ушам», что игра за сборную — это возможность засветить себя на международной арене и потом поехать куда-то играть, что купят в Европу, то сейчас такой возможности нет, даже в перспективе, а в России у них и так всё хорошо. Поэтому не собираются выкладываться в этих товарищеских матчах.
Головин выкладывается во всех матчах. Миранчук не перенапрягается никогда, а в таких матчах тем более. Поэтому не думаю, что, если бы играли травмированные, был бы другой результат. Им-то себя зачем показывать? И подвергать возможным травмам, когда они и так в Европе пристроены», — сказал Червиченко Metaratings.
- 25 марта 2023
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