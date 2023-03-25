«Пари Нижний Новгород» разгромил дзержинский «Химик» в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и дзержинский «Химик». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Встреча прошла в формате «четыре тайма по 30 минут». «Пари Нижний Новгород» одержал победу с крупным счётом 5:0.
В составе хозяев отличились Вячеслав Кротов, Даниил Корнюшин, Владислав Яковлев, Илья Берковский и Эдгар Севикян.
«Пари Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 19 очков после 20 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 48 очков.
Дзержинский «Химик» начнёт второй этап сезона-2022/2023 Второй лиги на седьмом месте в турнирной таблице группы «2Б».
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