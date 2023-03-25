Масоэро: русские — такой народ, что, пока не выучишь язык, не сблизишься с ними

Защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал о процессе изучения русского языка, заявив, что без него он бы не смог общаться с российскими футболистами нижегородцев.

«Как скоро начал учить русский после перехода в «Нижний»? Наверное, спустя месяц, как кончились первые сборы. Попросил клуб найти мне преподавателя. Прозанимался пару месяцев два-три раза в неделю, потом заленился. Дальше стал практиковаться на улицах, в обычной жизни. И неплохо освоил.

Почему мне важно знать русский? Могу рассуждать про жизнь обычных аргентинцев. А вот про русских мне говорить трудно: живу в хорошем доме, могу позволить себе что хочу и не знаю, каково простым людям. Тем, кто думает, как бы купить себе хлеба. А мне важно знать это, имеет значение всё. Хочу и сам помогать русским партнёрам в «Пари НН», поддерживать новичков-иностранцев. Хотя так ли это надо — у «Нижнего» лучший переводчик в РПЛ!

А русские — такой народ, что, пока не выучишь язык, не сблизишься с ними. Я могу поздороваться, узнать, как дела, и люди мне открываются. Русские мне нравятся!» — приводит слова Масоэро Sport24.