Глебов: как только забили Ирану, началась какая-то запара
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Полузащитник сборной России Данил Глебов подвёл итоги товарищеского матча со сборной Ирана (1:1).
«Иран — хорошая команда. Выше классом, чем сборные, с которыми мы играли в прошлом году. И это чувствовалось на поле во время матча.
Считаю, что первые минут 30 мы очень достойно смотрелись. Пока не забили гол. Потом забили, и началась какая-то запара. Концовку первого тайма мы провалили полностью. С чем это связано? Наверное, начали ошибаться очень много. Стали очень много «резать» на своей половине поля. Начали «привозить» сами себе моменты. Естественно, когда так много ошибаешься, становится тяжело», — приводят слова Глебова «Известия».
В воскресенье, 26 февраля, сборная России сыграет товарищеский матч с Ираком.
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