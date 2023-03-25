Капелло: «Милан» в Серии А и Лиге чемпионов — две совершенно разные команды

Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло поделился мнением о выступлениях «россонери» по ходу текущего сезона, а также прокомментировал неудачи «Ювентуса» на старте сезона.

«В чемпионате у «Милана» и «Ювентуса» происходит катастрофа. Я думал, что «Интер» и «Ювентус» будут фаворитами. У «Ювентуса» были проблемы на старте сезона, так как их лучшие игроки, Погба, Кьеза и Ди Мария, не играли. Эти трое имеют важное значение, и из-за их отсутствия они потеряли очки. Они вылетели из Лиги чемпионов, но сейчас хорошо играют в Лиге Европы.

«Милан» не похож на себя образца прошлого года. Когда ты выигрываешь титул, то иногда думаешь, что теперь победы будут даваться легко, и вы забываете о помощи друг другу. Когда команда побеждает после долгого перерыва, они чувствуют себя победителями без борьбы. Но когда они выступают в Лиге чемпионов, это совершенно другая команда, то же самое происходит с «Реалом». В некоторых матчах «Милан» не был похож сам на себя. Против «Сассуоло», против маленьких команд… Но в Лиге чемпионов всё иначе. Проблема игроков «Милана» в их головах», — приводит слова Капелло Marca.

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