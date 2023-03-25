Комличенко: нет особого желания играть в условиях длинных перелётов в Азии

Нападающий сборной России Николай Комличенко ответил на вопрос о логистике, связанной с матчами с азиатскими сборными.

«Длинные перелёты в Азии пугают. Мы внутри команды общались на эту тему. И плюс-минус что-то нет большого желания постоянно играть в таких условиях. Понятно, не нам решать…

В каком случае стоит переходить в Азию? Не знаю… Не особо хочется. Ничего такого прям суперкрутого нет. Не знаю. Ну и постоянно много летать, чтобы играть на таких полях… Только в Иране поле более-менее по качеству из четырёх стран, где мы были. Ну и Иран — неплохой соперник. А в остальном, если попадут соперники такие, как осенью… Хотя и таких соперников надо обыгрывать», — приводят слова Комличенко «Известия».