Комличенко: нет особого желания играть в условиях длинных перелётов в Азии
Поделиться
Нападающий сборной России Николай Комличенко ответил на вопрос о логистике, связанной с матчами с азиатскими сборными.
«Длинные перелёты в Азии пугают. Мы внутри команды общались на эту тему. И плюс-минус что-то нет большого желания постоянно играть в таких условиях. Понятно, не нам решать…
В каком случае стоит переходить в Азию? Не знаю… Не особо хочется. Ничего такого прям суперкрутого нет. Не знаю. Ну и постоянно много летать, чтобы играть на таких полях… Только в Иране поле более-менее по качеству из четырёх стран, где мы были. Ну и Иран — неплохой соперник. А в остальном, если попадут соперники такие, как осенью… Хотя и таких соперников надо обыгрывать», — приводят слова Комличенко «Известия».
Комментарии
- 25 марта 2023
-
19:00
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:40
-
18:33
-
18:28
-
18:24
-
18:21
-
18:19
-
18:18
-
18:16
-
18:14
-
18:07
-
17:59
-
17:55
-
17:49
-
17:37
-
17:31
-
17:29
-
17:24
-
17:18
-
17:15
-
17:13
-
16:58
-
16:44
-
16:34
-
16:34
-
16:27
-
16:23
-
16:16
-
16:15
-
16:11
-
16:00
-
15:59
Партнерский контент