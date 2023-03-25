Беларусь — Швейцария: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 25 марта, на стадионе «Караджордже» в сербском городе Нови-Сад состоится матч 1-го тура группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретятся соперники по группе I — сборные Беларуси и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В одной группе с командами Беларуси и Швейцарии выступят также Израиль, Румыния, Андорра и Косово. В вечернем слоте (22:45) состоятся ещё два матча этой группы: Израиль — Косово, Андорра — Румыния.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии. В нём примут участие 24 команды. Финал турнира состоится на «Олимпиаштадионе» в Берлине. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале обыграла команду Англии.