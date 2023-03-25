Эрден Тимур: в прошлом сезоне «Галатасарай» занял 13-е место, так как не было Дзаньоло

Вице-президент турецкого «Галатасарая» Эрден Тимур рассказал о трансфере полузащитника Николо Дзаньоло, который перешёл к ним из «Ромы» минувшей зимой.

«В прошлом году мы вложили 90 миллионов евро, но команда финишировала лишь 13-й. А всё потому, что у нас не было Дзаньоло.

Дзаньоло был практически продан «Борнмуту» за 32 миллиона евро за шесть дней до того, как «Рома» приняла наше предложение в размере 15 миллионов евро с выплатой в течение пяти лет. В последние дни трансферного рынка мы искали игрока с такими характеристиками и определили два профиля: Хаким Зиеш и Николо Дзаньоло.

Для обоих игроков сложилась такая ситуация, что их возможности перейти в другие клубы были упущены, и поэтому они могли достаться нам дешевле. Мы приобрели игроков гораздо более ценных, чем цена покупки. У нас есть план с тридцатилетним видением, который позволит погасить долги прошлых лет на трансферном рынке», — приводит слова Тимура Pazzi Di Fanta.

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