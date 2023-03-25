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ЦСКА проиграл 2DROTS в товарищеском матче. За армейцев сыграл Даниэл Карвальо

ЦСКА проиграл 2DROTS в товарищеском матче. За армейцев сыграл Даниэл Карвальо
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На стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве завершился товарищеский матч, в котором встречались ЦСКА и медийная команда 2DROTS. Матч завершился победой 2DROTS со счётом 2:1

На 10-й минуте Владислав Ослоновский вывел медийную команду вперёд. На 64-й минуте Станислав Манаев удвоил преимущество 2DROTS. На 76-й минуте Фёдор Чалов отыграл один мяч.

На 80-й минуте на поле в составе армейцев вышел 40-летний Даниэл Карвальо, выигрывавший в составе ЦСКА Кубок УЕФА в 2005 году.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 20 матчей. 2DROTS в текущем сезоне принимал участие в розыгрыше Фонбет Кубка России. Команда покинула турнир на стадии 1/128 финала Пути регионов, уступив «Текстильщику» в серии пенальти.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
25 марта 2023, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
1 : 2
2DROTS
Москва, Россия
0:1 Ослоновский – 10'   0:2 Манаев – 64'   1:2 Чалов – 76'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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