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Даниэл Карвальо сыграл за ЦСКА в товарищеском матче с 2DROTS. Видео

Даниэл Карвальо сыграл за ЦСКА в товарищеском матче с 2DROTS. Видео
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Бывший бразильский полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо, выступавший за команду с 2004 по 2010 год, сыграл за армейцев в товарищеском матче с командой 2DROTS (1:2). Он появился на поле на 77-й минуте и результативными действиями не отметился.

Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В 140 матчах за команду полузащитник забил 26 голов и отдал 45 результативных передач. Вместе с ЦСКА бразилец выиграл семь трофеев, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы). В 2005 году Карвальо признали футболистом года в России. Игровую карьеру Даниэл завершил в феврале 2018 года.

ЦСКА в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги набрал 32 очка в 19 матчах и занимает в турнирной таблице пятое место. В следующем туре команда сыграет с «Факелом» в гостях (2 апреля).

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