Мудрик: мои родители ещё на Украине, звоню каждый день и спрашиваю о ситуации

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик рассказал, что ежедневно поддерживает общение с родителями, которые находятся на Украине.

«Мои родители находятся на Украине. Ежедневно с ними созваниваюсь, расспрашиваю обо всём: какая ситуация в стране, как они сами. Британская общественность хорошо реагирует, некоторые люди спрашивают меня о моей родине, обеспокоены», — приводит слова Мудрика Sky Sports.

22-летний Мудрик стал игроком «Челси» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Шахтёра» за € 70+30 млн. В семи матчах за английскую команду украинский нападающий отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2031 года.

Михаил Мудрик отшутился на тему Марка Кукурельи в «Челси». Видеоролик: