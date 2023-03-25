Мудрик: мои родители ещё на Украине, звоню каждый день и спрашиваю о ситуации
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Нападающий «Челси» Михаил Мудрик рассказал, что ежедневно поддерживает общение с родителями, которые находятся на Украине.
«Мои родители находятся на Украине. Ежедневно с ними созваниваюсь, расспрашиваю обо всём: какая ситуация в стране, как они сами. Британская общественность хорошо реагирует, некоторые люди спрашивают меня о моей родине, обеспокоены», — приводит слова Мудрика Sky Sports.
22-летний Мудрик стал игроком «Челси» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Шахтёра» за € 70+30 млн. В семи матчах за английскую команду украинский нападающий отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2031 года.
Михаил Мудрик отшутился на тему Марка Кукурельи в «Челси». Видеоролик:
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