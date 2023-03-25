Магуайр — о критиках: я никому не должен доказывать свою состоятельность

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр отреагировал на критику в свой адрес.

«Я не должен кому-то доказывать свою способность играть на этом уровне. На моём счету более 50 матчей за сборную, я провёл почти 200 матчей за «Манчестер Юнайтед», будучи капитаном клуба в течение трёх лет, но я понимаю, что, когда ты капитан «Юнайтед», к тебе относятся более пристально», — приводит слова Магуайра 90min.

30-летний Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету участие в 24 матчах, в которых он не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

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