Капитан сборной Ирака оценил уровень футбола в России
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Капитан сборной Ирака Али Аднан, выступающий за казанский «Рубин», положительно оценил уровень российского футбола.
«Сборная России — сильная команда, известная на европейском уровне. Что касается моей игры в «Рубине», я познакомился с российским футболом и российским уровнем соревнований. «Рубин» показывает хороший футбол, а россияне показывают высокий уровень.
По опыту, который я получил, уровень российского футбола очень высокий. Мне бы хотелось, чтобы завтра мы показали высокий уровень. Партнёры по сборной Ирака не были в России и ничего не знают о стране. Я им рассказываю, насколько мне комфортно играть в России», — цитирует Аднана «РИА Новости».
Напомним, сборная России встретится с Ираком в товарищеском матче в воскресенье, 26 марта.
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