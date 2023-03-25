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Капитан сборной Ирака оценил уровень футбола в России

Капитан сборной Ирака оценил уровень футбола в России
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Капитан сборной Ирака Али Аднан, выступающий за казанский «Рубин», положительно оценил уровень российского футбола.

«Сборная России — сильная команда, известная на европейском уровне. Что касается моей игры в «Рубине», я познакомился с российским футболом и российским уровнем соревнований. «Рубин» показывает хороший футбол, а россияне показывают высокий уровень.

По опыту, который я получил, уровень российского футбола очень высокий. Мне бы хотелось, чтобы завтра мы показали высокий уровень. Партнёры по сборной Ирака не были в России и ничего не знают о стране. Я им рассказываю, насколько мне комфортно играть в России», — цитирует Аднана «РИА Новости».

Напомним, сборная России встретится с Ираком в товарищеском матче в воскресенье, 26 марта.

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