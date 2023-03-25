Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниэл Карвальо подарил футболку юной болельщице ЦСКА. Видео

Даниэл Карвальо подарил футболку юной болельщице ЦСКА. Видео
Комментарии

Бывший бразильский футболист Даниэл Карвальо, сыгравший за ЦСКА в товарищеском матче с 2DROTS (1:2), подарил свою футболку болельщику армейцев с маленькой дочкой. Об этом стало известно из видео, опубликованного в телеграм-канале ЦСКА.

Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В 140 матчах за команду полузащитник забил 26 голов и отдал 45 результативных передач. Вместе с ЦСКА бразилец выиграл семь трофеев, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы). В 2005 году Карвальо признали футболистом года в России. Игровую карьеру Даниэл завершил в феврале 2018 года.

ЦСКА в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги набрал 32 очка в 19 матчах и занимает в турнирной таблице пятое место. В следующем туре команда сыграет с «Факелом» в гостях (2 апреля).

Материалы по теме
Карвальо — после игры ЦСКА — 2DROTS: могу официально заявить, что теперь я вышел на пенсию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023