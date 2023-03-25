«Любой коррупционер должен понести наказание». Капелло — о скандале с «Барселоной»

Бывший наставник «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал связанный с «Барселоной» скандал из-за «дела Негрейры», а также вспомнил наказание, которое понесла «старая синьора» из-за коррупционных разбирательств.
«Сложно говорить о таких вещах. С «Ювентусом» мы выиграли два титула чемпиона Серии А, у меня была самая сильная команда в Италии, но из-за «кальчополи» у нас забрали эти трофеи.
Я думаю, что это испытание — знать правду. Не политическую или спортивную, а саму истину. Судьи должны быть равны со всеми. Судьи должны быть беспристрастны, но если они берут деньги, то это коррупция. Если кто-то коррумпирован, то должен заплатить. Я не знаю закона, но, на мой взгляд, любой коррупционер должен понести наказание», — приводит слова Капелло Marca.
«Барселона» вырвала победу в матче с «Реалом»
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