Тренер Ирака: сборная России усилит Азиатскую конфедерацию, это достойный соперник
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Главный тренер сборной Ирака Хесус Касас прокомментировал возможный переход сборной России в Азиатскую конфедерацию.
«Россия может перейти в Азиатскую конфедерацию? Конечно, эти вопросы находятся в компетенции РФС, но ваша команда — сильный, достойный соперник, который усилит нашу конференцию. Возможный переход усилит конкуренцию.
Матч с Россией очень важен для нас. Это сильный и известный соперник. Для нас эта игра имеет очень важное значение. Мы очень её ждём», — приводит слова Касаса «РБ Спорт».
Матч между сборными России и Ирака состоится завтра, 26 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 18:00 мск. 23 марта Россия сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране.
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