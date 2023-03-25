Тренер Ирака: сборная России усилит Азиатскую конфедерацию, это достойный соперник

Главный тренер сборной Ирака Хесус Касас прокомментировал возможный переход сборной России в Азиатскую конфедерацию.

«Россия может перейти в Азиатскую конфедерацию? Конечно, эти вопросы находятся в компетенции РФС, но ваша команда — сильный, достойный соперник, который усилит нашу конференцию. Возможный переход усилит конкуренцию.

Матч с Россией очень важен для нас. Это сильный и известный соперник. Для нас эта игра имеет очень важное значение. Мы очень её ждём», — приводит слова Касаса «РБ Спорт».

Матч между сборными России и Ирака состоится завтра, 26 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 18:00 мск. 23 марта Россия сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране.