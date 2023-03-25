Даниэл Карвальо предложил провести матч с участием ЦСКА образца 2005 года
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Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Даниэл Карвальо предложил провести матч с участием команды армейцев образца 2005 года.
«Предлагаю болельщикам обратиться к руководству клуба с идеей провести в 2025 году матч, где сыграют игроки ЦСКА, которые выиграли Кубок УЕФА. Соберёмся той командой, заодно организуем великолепный праздник. Я смогу привести своего младшего сына, которому будет два года. Болельщики, как вам идея провести матч в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА?» — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Карвальо вышел на поле в сегодняшнем товарищеском матче с медийной командой 2DROTS. Футболист появился в составе красно-синих на 79-й минуте. Матч завершился победой 2DROTS со счётом 2:1.
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