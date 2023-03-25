Варан: боюсь, что мы станем свидетелями гораздо более коротких футбольных карьер

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан, недавно завершивший карьеру в сборной Франции, выразил мнение, что из-за увеличения количества матчей в сезоне футболисты могут раньше заканчивать карьеру из-за изнурительного графика.

«В раздевалке мы часто используем выражение «отдать всё», и это было буквально так. Многие игроки говорили мне: «О, как тебе повезло, что у тебя есть перерыв в сезоне». Это своевременно, потому что это ужасный сезон физически и морально. Мы не прекращали играть с начала июля, и мы действительно на грани. Этот перерыв принесёт много пользы и позволит мне немного восстановиться.

Я боюсь, что мы станем свидетелями гораздо более коротких карьер и что французским игрокам придётся очень рано уходить из сборной, потому что физически или морально то, что нас просят делать, превышает предел.

Поверьте мне, все футболисты, которые, помимо матчей сборной, участвуют в еврокубках и никогда не перестают играть, переживают периоды плохой формы, длящиеся несколько месяцев, или получают травмы. Молодёжи, которая стартует в составе сборной Франции, тем, кто играл на чемпионатах мира, придётся многим пожертвовать, если они хотят оставаться на вершине в течение десяти лет. И если это тяжелее, чем то, что я испытал…» — приводит слова Варана издание GQ.

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