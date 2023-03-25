Фанаты ЦСКА вывесили баннер в память о жертвах бомбардировок Югославии

Болельщики московского ЦСКА вывесили баннер с датой начала бомбардировок Югославии силами НАТО.

«24.03.1999. Не забывайте никогда», — гласит надпись на баннере. Бомбардировки продолжались в период с 24 марта по 10 июня 1999 года.

Эпизод произошёл во время товарищеского матча армейцев с медийной командой 2DROTS. ЦСКА уступил со счётом 1:2. Голами в составе 2DROTS отметились Владислав Ослоновский и Станислав Манаев, а в составе армейцев отметился Фёдор Чалов.

На 80-й минуте на поле в составе армейцев вышел 40-летний Даниэл Карвальо, выигрывавший в составе ЦСКА Кубок УЕФА в 2005 году.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 20 матчей.