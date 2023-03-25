Федотов — фанатам ЦСКА: надеемся, что вы вернётесь на трибуны. Вы грозная сила

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов обратился к болельщикам после товарищеского матча с медийной командой 2DROTS (1:2). Для прохода на матч паспорт болельщика (Fan ID) был необязателен.

«Спасибо за поддержку. Вместе мы победим, всё верно. И мы надеемся, что вы вернётесь на трибуны.

Вместе мы победим. Уверены, что вы вернётесь на трибуны, потому что вы грозная сила. Вы нам необходимы. Спасибо за поддержку, это колоссальная поддержка. Мы играем ради вас», — сказал Федотов после игры.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 20 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 48 очков.