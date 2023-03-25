Салихова: небожители хотят, чтобы у «Спартака» была женская команда, ведь «Зениту» скучно

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о развитии женского футбола.

«Женский футбол набрал популярность в Северной Америке и добился потрясающих результатов в Европе. Конечно, России хотелось так же. Плюс наличие женских команд становится обязательным требованием от УЕФА…

У «Баварии» более миллиона подписчиков на женскую команду, у «Реала» – более полутора миллионов, у «Барселоны» – около 3,5 млн. А у нас на российскую мужскую сборную подписано 848 тысяч, за которую болеет вся страна. И что у нас с футбольными амбассадорами? Кто-нибудь без гугла назовет капитанов женских команд «Зенита», «Динамо» или ЦСКА? Даже просто пять имён футболисток мало кто назовёт. При этом есть Алсу Абдуллина, которая играет за «Челси». Сколько болельщиков и телезрителей знают о ней? Снова жирный минус.

Без развитых соцсетей, которыми живёт современная молодёжь, и с Fan ID на стадионах не будет заполняемости трибун. И интереса к женскому футболу не будет. Будет только соцнагрузка, расходы на содержание инфраструктуры, медицинского штаба, женских академий, на проведение матчдеев. И самое смешное, что в России нет скаутов, разбирающихся в женском футболе.

Так что, конечно, футбольным небожителям хочется, чтобы у «Спартака» была женская играющая команда, а не просто существовала для галочки. Ведь женскому «Зениту» скучненько. И женскую сборную надо сформировать для игр с Узбекистаном и Таджикистаном», — приводит слова Салиховой Metaratings.