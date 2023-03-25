Дмитрий Баринов ответил на вопрос, что для него значит Родина

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов в преддверии товарищеского матча с Ираком ответил на вопрос от журналистов, что для него значит Родина.

«Что для меня значит Родина? Мне здесь комфортно. Когда сюда прилетаю, у меня сон хороший. Вот в Иране мне не так хорошо спалось», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, матч между сборными России и Ирака состоится завтра, 26 марта, начало — в 18:00 по московскому времени. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Предыдущий матч команды Валерия Карпина, с Ираном, прошёл 23 марта в Тегеране и завершился вничью — 1:1.