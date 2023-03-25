Баринов сомневается в своём участии в товарищеском матче с Ираком
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Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов высказался в преддверии товарищеского матча с Ираком. Он состоится завтра, 26 марта, в Санкт-Петербурге.
«Колено более-менее нормально. Сегодня примем решение, смогу ли я принять участие в завтрашнем матче.
Перед тренировкой разбирали Ирак. Карпин нам всё показал, рассказал. Домашняя игра — супер. Давно мы дома не играли, свои болельщики, хорошее поле», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
26-летний Баринов дебютировал в составе сборной России в июне 2019 года при Станиславе Черчесове. С тех пор в 15 матчах на его счету три жёлтые карточки. На клубном уровне Дмитрий Баринов представляет московский «Локомотив» и является капитаном команды.
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