Дмитрий Баринов: сборная России всегда старается выиграть. Просто не всегда получается

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов высказался о мотивации команды.

«Мы всегда стараемся выигрывать. Просто не всегда это получается. Мотивация? В каждом интервью про это спрашивают. Она есть, надеюсь, что у всех», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России была отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. В 2022 году россияне сыграли товарищеские матчи с Кыргызстаном (2:1), Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0). В матче с Ираном Россия сыграла вничью (1:1). В воскресенье, 26 марта, россияне встретятся со сборной Ирака.

Отметим, что 26-летний Баринов дебютировал в составе сборной России в июне 2019 года при Станиславе Черчесове.