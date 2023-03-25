Валерий Карпин: Селихова не будет на матче с Ираком. Приболел
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что вратарь «Спартака» Александр Селихов пропустит товарищеский матч с Ираком из-за болезни.
«Селихова в заявке не будет. Он приболел», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Изначально планировалось, что ворота сборной России в этом матче займёт именно 28-летний Селихов. Об этом сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов. Александр Селихов дебютировал за сборную России в ноябре 2022 года в матче с Таджикистаном (0:0). Это его единственная игра за национальную команду.
Матч Россия — Ирак состоится завтра, 26 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 18:00 мск.
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