Карпин: тренер Ирака сказал, что я лучший, кого он видел в чемпионате Испании? Здорово

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова наставника национальной команды Ирака Хесуса Касаса, который сказал, что не видел в Ла Лиге никого лучше Карпина.

«Тренер Ирака сказал, что я лучший, кого он видел в чемпионате Испании? Здорово. Помню ли я его игроком? Не-а», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Касас провёл всю карьеру игрока в испанских командах. Карпин выступал в Испании за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». Он стал главным тренером сборной России в 2021 году, сменив Станислава Черчесова.

Россия проведёт товарищеский матч со сборной Ирака в воскресенье, 26 марта. Ранее национальная российская команда сыграла вничью со сборной Ирана со счётом 1:1.