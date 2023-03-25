Карпин: тренер Ирака сказал, что я лучший, кого он видел в чемпионате Испании? Здорово
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова наставника национальной команды Ирака Хесуса Касаса, который сказал, что не видел в Ла Лиге никого лучше Карпина.
«Тренер Ирака сказал, что я лучший, кого он видел в чемпионате Испании? Здорово. Помню ли я его игроком? Не-а», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Касас провёл всю карьеру игрока в испанских командах. Карпин выступал в Испании за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». Он стал главным тренером сборной России в 2021 году, сменив Станислава Черчесова.
Россия проведёт товарищеский матч со сборной Ирака в воскресенье, 26 марта. Ранее национальная российская команда сыграла вничью со сборной Ирана со счётом 1:1.
Комментарии
- 25 марта 2023
-
20:17
-
20:12
-
20:12
-
20:11
-
20:11
-
20:05
-
20:05
-
20:05
-
20:02
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:54
-
19:52
-
19:45
-
19:44
-
19:24
-
19:23
-
19:19
-
19:12
-
19:00
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:40
-
18:33
-
18:28
-
18:24
-
18:21
-
18:19
-
18:18
-
18:16
-
18:14
-
18:07
-
17:59
Партнерский контент