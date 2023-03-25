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Карпин ответил на вопрос, готов ли подать в отставку в случае поражения России от Ирака

Карпин ответил на вопрос, готов ли подать в отставку в случае поражения России от Ирака
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеского матча с Ираком ответил на вопрос, готов ли он подать в отставку в случае неудовлетворительного результата в этой игре.

«Буду ли я готов подать в отставку, если не выиграем у Ирака? А почему надо подать в отставку? Серия неудачная? Так, ну и? Проиграем Ираку, а что изменится? Нас вернут? Нет», — приводит слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, матч между сборными России и Ирака пройдёт завтра, 26 марта, начало — в 18:00 по московскому времени. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Предыдущий матч России, с Ираном, прошёл 23 марта в Тегеране и закончился ничьей — 1:1.

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