Карпин: мои слова про сборную? Я и в «Ростове» не держусь за место — уволят и уволят
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеского матча с Ираком прокомментировал свои слова о том, что он не держится за пост наставника национальной команды, а также за свою работу в «Ростове».
«Что касается моих слов, то я и в «Ростове» не держусь за место. Уволят меня и уволят — в чём проблема? Это нормально, от этого никто не умрёт. Но это не значит, что мне не нравится работать в сборной России», — приводит слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, матч сборной России с Ираком состоится уже завтра, 26 марта, начало встречи — в 18:00 по московскому времени. Предыдущая игра команды Валерия Карпина, с Ираном, прошедшая в Тегеране, завершилась ничейным результатом — 1:1.
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