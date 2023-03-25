Карпин: мои слова про сборную? Я и в «Ростове» не держусь за место — уволят и уволят

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеского матча с Ираком прокомментировал свои слова о том, что он не держится за пост наставника национальной команды, а также за свою работу в «Ростове».

«Что касается моих слов, то я и в «Ростове» не держусь за место. Уволят меня и уволят — в чём проблема? Это нормально, от этого никто не умрёт. Но это не значит, что мне не нравится работать в сборной России», — приводит слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, матч сборной России с Ираком состоится уже завтра, 26 марта, начало встречи — в 18:00 по московскому времени. Предыдущая игра команды Валерия Карпина, с Ираном, прошедшая в Тегеране, завершилась ничейным результатом — 1:1.