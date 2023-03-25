Карпин: микрофоны у скамейки на матч с Ираком? То, что услышите, зависит от футболистиков

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал тот факт, что у скамейки национальной команды установят микрофоны на товарищеский матч с Ираком.

«Микрофоны у скамейки? Первые две-три минуты буду помнить, потом забуду. Думаю, много хорошего услышите. Или плохого. Зависит от наших футболистиков», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА решением организаций от марта 2022 года. Решение связано с эскалацией ситуации на Украине. Бан бессрочный: он может быть как снят в любой момент, так и продлён на следующие соревнования.

С ноября 2021 года сборная России не провела ни одного официального матча. Сейчас в России рассматривается вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию.