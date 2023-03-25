Капелло: может ли Анчелотти возглавить Бразилию? Он способен тренировать где угодно в мире

Бывший главный тренер «Реала» и «Милана» Фабио Капелло выразил мнение, что наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти способен возглавить сборную Бразилии.
«Может ли Анчелотти возглавить сборную Бразилии? У Карло есть опыт, он знает языки и понимает суть футбола, а это две важные вещи. Когда ты едешь тренировать в другую страну, ты должен понимать многие основополагающие особенности: какой футбол от тебя ожидают увидеть люди и какой ты можешь им дать. Думаю, что Карло разбирается в этом очень хорошо.
Разница работы тренера в разных местах заключается в том, что везде разные требования, в том числе в Испании. Если ты тренируешь «Реал», это одно, «Барселону» — другое, «Валенсию» — третье и так далее. То же самое в Италии: «Милан», «Ювентус», «Интер» — это одно, но, когда ты едешь в Рим, это уже совсем другое. Но лично я думаю, что Карло может тренировать где угодно во всём мире», — приводит слова Капелло Marca.
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти
- 25 марта 2023
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