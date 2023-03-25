Карвальо: Жирков — особенный. Выделяется среди всех российских игроков

Бывший футболист московского ЦСКА Даниэл Карвальо выделил Юрия Жиркова среди всех остальных российских игроков. В период с 2004 по 2009 год они вместе выступали в составе армейцев.

«Жирков играл на высочайшем уровне. Юрий — особенный. Выделяется среди всех российских игроков. Хотелось бы, чтобы у ЦСКА было побольше таких игроков», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Помимо ЦСКА, Жирков выступал за лондонский «Челси», в составе которого в 2010 году становился чемпионом Англии, а также за «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки». В составе сборной России Жирков в 2008 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы по футболу. В том розыгрыше турнира команда дошла до полуфинала, где разгромно проиграла Испании (0:3).