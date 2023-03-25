Себальос: буду счастлив, если «Севилья» вылетит в Сегунду

Воспитанник «Бетиса» Даниель Себальос, выступающий за мадридский «Реал», ответил на вопрос, хочет ли он вылета «Севильи» из испанской Примеры.

«Все знают о соперничестве, которое существует в Севилье. Всякий раз, когда кто-либо терпит неудачу, это победа для соперника. В этом году «Бетис» должен наслаждаться и жить этим моментом. Я, конечно же, буду счастлив, если «Севилья» вылетит», — приводит слова Себальоса Mundo Deportivo со ссылкой на El Chiringuito.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании соперники по севильскому дерби встречались в рамках 13-го тура соревнований. Матч закончился вничью (1:1). В турнирной таблице Ла Лиги «Бетис» находится на пятом месте, а «Севилья» — на 14-м.