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Швейцария забила пять безответных голов Беларуси в матче квалификации Евро-2024

Швейцария забила пять безответных голов Беларуси в матче квалификации Евро-2024
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Сегодня, 25 марта, на стадионе «Караджордже» в сербском городе Нови-Сад состоялся матч 1-го тура группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретились соперники по группе I — сборные Беларуси и Швейцарии. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу швейцарцев со счётом 5:0.

Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте: точным ударом отметился Ренато Штеффен.

Гол Штеффена. Видеоролик:

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

На 17-й минуте Штеффен оформил дубль.

Дубль Штеффена. Видеоролик:

К 29-й минуте у нападающего сборной Швейцарии было на счету три забитых мяча. Автором голевой передачи стал Рикардо Родригес.

Хет-трик Штеффена. Видеоролик:

На 62-й минуте четвёртый мяч в ворота Беларуси с паса Ноа Окафора забил Гранит Джака.

Гол Джаки. Видеоролик:

Итоговый счёт в матче на 65-й минуте установил Зеки Амдуни с передачи Джаки.

Гол Амдуни. Видеоролик:

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа I. 1-й тур
25 марта 2023, суббота. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 5
Швейцария
0:1 Штеффен – 4'   0:2 Штеффен – 17'   0:3 Штеффен – 29'   0:4 Джака – 62'   0:5 Амдуни – 65'
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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