Швейцария забила пять безответных голов Беларуси в матче квалификации Евро-2024

Сегодня, 25 марта, на стадионе «Караджордже» в сербском городе Нови-Сад состоялся матч 1-го тура группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретились соперники по группе I — сборные Беларуси и Швейцарии. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу швейцарцев со счётом 5:0.
Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте: точным ударом отметился Ренато Штеффен.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
На 17-й минуте Штеффен оформил дубль.
К 29-й минуте у нападающего сборной Швейцарии было на счету три забитых мяча. Автором голевой передачи стал Рикардо Родригес.
Хет-трик Штеффена. Видеоролик:
На 62-й минуте четвёртый мяч в ворота Беларуси с паса Ноа Окафора забил Гранит Джака.
Итоговый счёт в матче на 65-й минуте установил Зеки Амдуни с передачи Джаки.
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