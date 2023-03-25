Сборная Армении с Байрамяном, Сперцяном и Тикнизяном уступила Турции в матче отбора к Евро
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Сегодня, 25 марта, на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» состоялся матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретились соперники по группе D — сборные Армении и Турции. Финальный свисток зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 10-й минуте: защитник сборной Турции Озан Кабак переправил мяч в собственные ворота.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
Гости сравняли счёт на 34-й минуте, когда с передачи Онура Булута отличился Оркун Кёкчю.
Победу сборной Турции принёс точный удар Керема Актюркоглу с паса Энеса Унала.
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