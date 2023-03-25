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Саймон Джордан: если «Тоттенхэм» уволит Конте, то Нагельсман станет темой для обсуждения

Саймон Джордан: если «Тоттенхэм» уволит Конте, то Нагельсман станет темой для обсуждения
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Футбольный эксперт Саймон Джордан прокомментировал потенциальный приход уволенного из «Баварии» Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера «Тоттенхэма».

«Его послужной список очень впечатляет. Конечно, процент его побед не такой же, как у Хосепа Гвардиолы, но у Нагельсмана всё равно неплохой 71%.

В сравнении с другими элитными менеджерами Нагельсман ещё очень молодой, поэтому он будет совершать ошибки, он будет делать суждения, которые потенциально могут изменить его не в лучшую сторону. Но если вы увольняете кого-то с таким послужным списком, то причины явно не могут быть только на поле. Вероятно, что у него проблемы с кем-то из руководства, в том числе из-за его поведения за пределами поля.

Может ли он возглавить «Тоттенхэм»? Это зависит от того, что хочет сделать Даниэль Леви. Если он сделает то, что должен, а именно даст Антонио Конте пинок в следующую жизнь, тогда Нагельсман станет для них предметом обсуждения, одним из кандидатов.

Но если вы говорите о ком-то, кто потенциально вспыльчив и проблематичен… Если менеджеры плохо ладят со своими работодателями, то не имеет значения, насколько они хороши, вы всегда окажетесь не на той стороне в любом споре», — приводит слова Джордана talkSPORT.

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