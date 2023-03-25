Саймон Джордан: если «Тоттенхэм» уволит Конте, то Нагельсман станет темой для обсуждения

Футбольный эксперт Саймон Джордан прокомментировал потенциальный приход уволенного из «Баварии» Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера «Тоттенхэма».

«Его послужной список очень впечатляет. Конечно, процент его побед не такой же, как у Хосепа Гвардиолы, но у Нагельсмана всё равно неплохой 71%.

В сравнении с другими элитными менеджерами Нагельсман ещё очень молодой, поэтому он будет совершать ошибки, он будет делать суждения, которые потенциально могут изменить его не в лучшую сторону. Но если вы увольняете кого-то с таким послужным списком, то причины явно не могут быть только на поле. Вероятно, что у него проблемы с кем-то из руководства, в том числе из-за его поведения за пределами поля.

Может ли он возглавить «Тоттенхэм»? Это зависит от того, что хочет сделать Даниэль Леви. Если он сделает то, что должен, а именно даст Антонио Конте пинок в следующую жизнь, тогда Нагельсман станет для них предметом обсуждения, одним из кандидатов.

Но если вы говорите о ком-то, кто потенциально вспыльчив и проблематичен… Если менеджеры плохо ладят со своими работодателями, то не имеет значения, насколько они хороши, вы всегда окажетесь не на той стороне в любом споре», — приводит слова Джордана talkSPORT.

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