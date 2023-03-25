Аршавин: матч ЦСКА с 2DROTS не вызвал у меня никакого интереса

Бывший российский футболист Андрей Аршавин заявил, что товарищеский матч московского ЦСКА с медийной командой 2DROTS (1:2) не вызвал у него никакого интереса.

«Профессиональные клубы ищут новую аудиторию и понимают, что у этих команд есть аудитория, поэтому они с ними играют — сегодня много народу пришло. У меня это не вызвало никакого интереса. Победа медиакоманды? Ну и что, клубы РПЛ соперникам из первых‑вторых лиг на сборах проигрывают, ничего страшного. Хотите сказать, что 2DROTS может в РПЛ выступать?» — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Голами в составе 2DROTS отметились Владислав Ослоновский и Станислав Манаев, а в составе красно-синих отметился Фёдор Чалов. Участие в матче принял 40-летний Даниэль Карвальо.