«Он как животное». Капелло — об Эрлинге Холанде
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Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло поделился мнением о норвежском нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде, который забил за «горожан» 42 мяча во всех соревнованиях.
«Он как животное — сильный, большой, достаточно умный. У него такая сила, такая скорость… Кажется, будто он забивает случайные голы, но это не удача, он никогда не стоит на месте, он всегда двигается. А потом, когда мяч попадает ему под ноги, он очень быстро бьёт по нему, так как очень хорошо координирует свои действия.
Я думаю, что в ближайшие годы он может сильно прибавить и стать первоклассным игроком. В принципе, он уже такой, но посмотрим, что произойдёт в следующие несколько лет», — приводит слова Капелло Marca.
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