Капелло — о сборной Италии: Манчини слишком любит игроков, победивших на чемпионате Европы

Бывший наставник сборных Англии и России Фабио Капелло поделился мнением о национальной команде Италии, которая в 1-м туре отборочного цикла Евро-2024 уступила «трём львам» — 1:2.
«Мы здесь говорим о шести итальянских командах в еврокубках, но после матча с Англией мы вернулись к исходной точке. Я думаю об одном: итальянские клубы в международных трофеях могут что-то завоевать, но дела у сборной немного сложнее.
Я думаю, что Манчини слишком любил игроков, выигравших чемпионат Европы. Ему нужно быть жёстче, привлекать других игроков. Потому что те, кто играет до сих пор, особенно в центре поля, подходят к концу своей карьеры», — приводит слова Капелло издание Marca.
Сборная Англии в меньшинстве удержала победу над Италией
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko
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